KoHa Sint-Pieter in Hamme krijgt subsidies voor isolatiewerken

21 december 2018

De Vrije Basisschool KoHa Sint-Pieter in Hamme krijgt subsidies van minister Hilde Crevits. In totaal krijgen ze 95.438,91 euro voor renovatiewerken te doen aan het schrijnwerk en onder meer de verwarming. De totale kostprijs van deze renovatie zal ongeveer 120.000 euro kosten, maar het meeste geld krijgt de school dus als subsidie toegekend. Op deze manier kunnen ze hun energiefactuur verlagen en minder energie verspelen. “Het onderwijs heeft met zijn vele gebouwen een groot potentieel om energie te besparen en dus ook de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Deze legislatuur loopt er een zeer grote inhaalbeweging in scholenbouw”, zegt minister Crevits. “Met deze investeringen kunnen we de CO2-uitstoot doen dalen met 3258 ton per jaar. Een win-win situatie: de scholen kunnen hun noodzakelijk investeringen doen, besparen op energiekosten en de CO2-uitstoot vermindert", klinkt het. In totaal wordt er 1,1 miljoen gestopt in subsidies voor de scholen.