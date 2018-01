KOHa biedt vanaf volgend jaar STEM-richting aan in eerste jaar secundair 02u45 0 Hamme Vanaf volgend schooljaar biedt het katholiek onderwijs in Hamme een STEM-richting aan in het eerste jaar secundair. In die nieuwe richting ligt de nadruk op wetenschap, wiskunde en technologie.

KOHa verenigt sinds kort de katholieke scholen in Hamme. Het gaat om zes basisscholen en twee middelbare scholen, goed voor in totaal 2.500 leerlingen. Met de samenwerking tussen de scholen willen ze samen sterk staan en hun kennis delen. Het schoolbestuur van KOHa komt nu met een nieuwe richting: een STEM-richting voor het eerste jaar van de eerste graad secundair. "Hiermee willen we het onderwijsaanbod in Hamme verder uitbreiden en al vanaf de eerste graad een sterke wetenschappelijke, wiskundige en technologische basis leggen voor de wetenschappelijke richtingen in de tweede en de derde graad", zegt Geert Van Avermaet, voorzitter van het schoolbestuur van KOHa vzw.





Steeds grotere vraag

De bestaande middelbare scholen KOHa Heilig Hart en KOHa Sint-Jozef zetten al jaren in op wetenschappelijk gerichte aso-richtingen in de tweede en derde graad. "De vraag naar wetenschappelijke en technologische profielen wordt steeds groter", weet Joost Onghena, directeur van KOHa Sint-Jozef. "Om hierop een antwoord te bieden, willen we een programma aanbieden dat leerlingen wegwijs maakt in de wereld van Science, Technology, Engineering en Mathematics, kortweg STEM."





De nieuwe richting mikt op leerlingen die voornamelijk interesse hebben in wiskunde en wetenschappen maar die toch ook talen en andere algemene vakken nog aan bod willen laten komen. De andere richtingen blijven gewoon bestaan. Leerlingen die meer informatie willen, kunnen tijdens de opendeurdag op 6 mei een kijkje gaan nemen in de scholen. (KDBB)