Koers centraal in De Ronde van Begijn Le Bleu 16 mei 2018

Op 25 mei komt Begijn Le Bleu naar Hamme met zijn wielershow 'De Ronde van Begijn'. Dat wordt een nostalgische terugblik op wielerverhalen van enkele bekende wielrenners. Begijn Le Bleu, onder andere bekend van 'Foute Vrienden', krijgt twee bekende coureurs op bezoek. Hij haalt herinneringen op over de topjaren van deze renners en praat met hen over het huidige wielerseizoen. Bernard Bidon draait ondertussen fijne muziekjes. Het publiek krijgt archiefmateriaal, een quiz en ambiance.





De voorstelling begint om 20.15 uur in cc Jan Tervaert. Tickets en info: 052/48.09.48. (KDBB)