Koen Mettepenningen (CD&V) aangeduid als schepen, ondanks minder voorkeursstemmen dan partijgenoot Mieke De Keyser Vrijdag wordt volledige schepencollege en bestuursnota bekendgemaakt Koen Baten

04 december 2018

14u40 3 Hamme Het partijbestuur van CD&V in Hamme heeft beslist om Koen Mettepenningen opnieuw te benoemen als schepen. Een vreemde keuze, want Mieke De Keyser had 14 voorkeursstemmen meer dan Mettepenningen. Het partijlid is gefrustreerd, maar zal wel in de gemeenteraad blijven zetelen. Vrijdag wordt het volledige schepencollege voorgesteld. “Ik ben enorm teleurgesteld, normaal gezien moet de volgorde altijd gerespecteerd worden", reageert De Keyser.

Met 910 voorkeursstemmen voor Mieke De Keyser tegenover 896 voor Koen Mettepenningen was de keuze als schepen logisch, tenminste als de volgorde van de verkiezingen op 14 oktober gerespecteerd wordt. Het partijbestuur van de CD&V in Hamme besliste vorige week donderdag echter anders en stemde De Keyser weg ten voordele van Koen Mettepenningen. Een pijnlijke beslissing voor haar, nadat ze zes jaar lang heel wat had gerealiseerd als schepen van Jeugd. “Herman Vijt wordt burgemeester, Ann Verschelden en Luk De Mey worden schepen, zoals de uitslag op 14 oktober aangaf, maar daarna was de uitslag plots niet meer belangrijk”, reageert Mieke aangeslagen.

Gefrustreerd

“Ik ben op zijn minst een beetje gefrustreerd. Ik ben geen kwaad persoon, maar ik begrijp de beslissing niet. Ik vermoed dat Koen misschien geronseld heeft bij het partijbestuur met de vraag om voor hem te stemmen, wat eigenlijk niet kan", klinkt het. De partij de rug toekeren wil ze echter niet doen. “Ik zal me blijven inzetten voor de partij en ik hoop dat ik als gemeenteraadslid wel nog een functie zal hebben en eventueel nog bijkomende taken krijg.”

Waarom Mieke werd opzij geschoven is niet duidelijk. “Er waren maar 14 stemmen verschil tussen ons, akkoord, maar als partijbestuur moet je toch de verkiezingsuitslag volgen. Nu hebben ze geen rekening gehouden met de kiezer en werd ik gewoon weggestemd, terwijl bij de andere schepenen wel de volgorde werd gerespecteerd. Ik wil dan ook oprecht al mijn kiezers bedanken voor de steun en hun stem die ik kreeg en ik zal ze niet teleurstellen", besluit De Keyser.

Koen Mettepenningen zelf kan niet veel kwijt over de zaak. “Onze partij verloor bij de verkiezingen een zetel, dus wisten we ook dat er een schepen minder zou zijn vanuit onze partij. Natuurlijk is dit een bijzonder moeilijke beslissing voor iedereen", aldus Mettepenningen. “Het is de taak van het partijbestuur om deze beslissing te nemen over wie er schepen wordt. Ze hebben alle voor en tegens afgewogen en uiteindelijk mij toch gekozen als schepen, maar dat was hun beslissing.” De herverkozen schepen wil hoe dan ook de komende zes jaar zijn uiterste best doen. “We moeten vooruit de komende zes jaar in Hamme, en daar zal ik mij voor inzetten", besluit Mettepenningen.