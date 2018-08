Klimaattochten met gids Katrijn De Bleser

29 augustus 2018

15u45 1 Hamme Het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) organiseert komend weekend gratis klimaattochten met gids.

De klimaattochten vinden plaats op zondag 2 september. Al wandelend en fietsend kunnen deelnemers die dag iets opsteken over de natuur, het veranderende klimaat en hoe het één effect heeft op het andere. Er is keuze tussen een gegidste fietstocht die om 14 uur vertrekt in Bornem, een fietstocht die om 15 uur vertrekt aan het infopunt Driegoten in Hamme, en een gegidste wandeling die om 15 uur vertrekt aan het kerkje van Vlassenbroek. Deelnemers moeten vooraf inschrijven. Info op www.rlsd.be/feest-op-2-september.