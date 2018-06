Kleuters Heilige Familie winnen kleurwedstrijd 'Rikki aan zee' 29 juni 2018

De kleuters van basisschool Heilige Familie uit Hamme sleepten de hoofdprijs in de wacht van de kleurwedstrijd 'Rikki aan zee' van uitgeverij Clavis. Voor die gelegenheid trokken ze naar zee. Daar kregen ze een pakket boekjes en posters voor in de klas, maar het hoogtepunt van de dag was de ontmoeting met het konijn uit de boeken van Guido Van Genechten. Een perfecte afsluiter van het schooljaar voor de kleuters en de juffen van de tweede kleuterklas.





(KDBB)