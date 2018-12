Kleuters bezorgen kinderen kerstcadeautjes Geert De Rycke

13 december 2018

Kleuterschool Ondersteboven bracht een vrachtwagen vol speelgoed naar ’t Verhoog.

“Op die manier hopen we dat er dit jaar voor alle kinderen in Hamme een pakje onder de kerstboom zal liggen”, zegt juf Ann van kleuterschool Ondersteboven. “Iedereen die verbonden is aan onze school zamelde zoveel mogelijk speelgoed in. Ook onze leerlingen gingen op zoek naar speelgoed dat wat in de vergetelheid geraakt is. We haalden een mooie hoop bij elkaar.”

Dat ging met een vrachtwagen naar ’t Verhoog in Hamme. Dat is een ontmoetingsplaats waar mensen sociale contacten kunnen leggen en waar ook de voedselbedeling van het OCMW gebeurt.