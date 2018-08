Kirstin Vanlierde brengt eerste graphic poem 'Stroom' uit Katrijn De Bleser

17 augustus 2018

15u25 2 Hamme Auteur Kirstin Vanlierde (40) uit Hamme heeft met 'Stroom' haar eerste graphic poem uitgebracht, in samenwerking met illustrator Jurgen Walschot.

"Het eerste boek dat we samen gemaakt hebben, is zopas van de persen gerold", vertelt Kirstin. Eerder schreef zij al romans, en twee jaar geleden kwam er spontaan een samenwerking op gang met illustrator Jurgen Walschot. "Het is een uitdagende wisselwerking. Hij tekent bij mijn teksten, maar even vaak bekijk ik zijn werk en schrijf ik er dan bij."

De werken die ze samen maken, noemen ze creatieve scheuten, oftewel 'Zaailingen'. Sommige van die Zaailingen gingen een eigen leven leiden, en dat was met 'Stroom' niet anders. Dat werd intussen een volwaardige graphic poem over zwemmen, springen en durven loslaten. "Op het diepste punt, waar de wetten van de zwaartekracht niet werken, ben je buiten bereik. De lucht is een golvende hallucinatie boven je. Het water is buik en baarmoeder tegelijk. In de diepte ben je veilig voor de wereld. Een poëtisch kleinood om jezelf in onder te dompelen en zachtjes in te verdrinken", zo vat de flap van het boek de inhoud samen.

En dat is nog niet alles. Binnenkort mogen Kirstin en Jurgen tien dagen gaan schrijven en tekenen in Zweden, in de streek waar ook Astrid Lindgren woonde en werkte. Beheersvennootschap deAuteurs koos hen uit als laureaten van de auteursresidentie die het daar jaarlijks ter beschikking stelt van een dynamisch schrijver/illustrator-duo. Afwachten dus met welke Zaailingen ze huiswaarts zullen keren.

'Stroom' is vanaf september verkrijgbaar in de boekhandel.

En dat is nog niet alles. Binnenkort mogen Kirstin en Jurgen tien dagen gaan schrijven en tekenen in Zweden, in de streek waar ook Astrid Lindgren leefde, woonde en werkte. Beheersvennootschap deAuteurs koos hen uit als laureaten van de auteursresidentie die het daar jaarlijks ter beschikking stelt voor een dynamisch duo schrijver-illustrator. Afwachten dus met welke Zaailingen ze daarvan huiswaarts keren.