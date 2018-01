Kindertheater 'Droomprinses' helpt kinderen slapen 20 januari 2018

De Proefkonijnen komen naar cc Jan Tervaert met de voorstelling 'Droomprinses', een magische theatervoorstelling met speelse weetjes over slapen en dromen, voor kinderen die niet graag naar bed gaan.





Na de voorstelling zullen kinderen die niet houden van slapen niks liever meer doen. Actrice Daphne Paelinck brengt de voorstelling in een regie van Randall Van Duytekom die ook de teksten schreef. De voorstelling gaat door op woensdag 24 januari om 15 uur. Vanaf 14 uur is er een wonderen-wereld knutselatelier voor kinderen. Er wordt een magisch nachtlampje gemaakt, een donzige dromenvanger of schaapjesmobiel.





Tickets kosten 9 euro en zijn te koop in cc Jan Tervaert: 052/48.09.48 of info@jantervaert.be. (KDBB)