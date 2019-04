Kinderraad houdt geslaagd feestje voor de kinderen Koen Baten

12 april 2019

17u46 2

De kinderraad, leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, hebben vrijdag een feestje georganiseerd voor alle kinderen van Hamme. Ze doen dit al enkele jaren, om de kinderen van Hamme eens van thuis weg te krijgen en samen te brengen in jeugdhuis Den Appel. “Het is leuk om allemaal samen te zijn in de vakantie en leuke spelletjes te spelen en ook te dansen met ballonnen”, zegt Daan Bosman, een van de kindjes die het organiseert. “Iedereen is welkom en op deze manier zitten de kinderen niet gewoon thuis op de computer, maar hier samen met anderen”, klinkt het.

Naast het dansen werden er ook mocktails gemaakt en konden de kinderen een dj-cursus volgen. Er kon ook geknutseld of gelezen worden. De aanwezige kinderen amuseerden zich in het jeugdhuis.