Kinderen 't Veertje bakken voor Make-A-Wish 20 april 2018

De leerlingen van leefschool 't Veertje sloegen aan het bakken ten voordel van Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen.





De rupsen bakten zelf pannenkoeken, de vlinders maakten cupcakes, de hommels kozen voor wafels en de sprinkhanen zorgden voor heerlijke smoothies. De libellen gingen dan weer aan de slag met chocolade. Ze maakten speculaasbonbons en rocky road repen met marshmallows en koekjes. "Elk schooljaar kiezen onze leerlingen een goed doel waarvoor ze zelf een actie op poten zetten. Vorig jaar haalden we flink wat centjes op voor Rode Neuzendag met onze zelfgemaakte gelukspoppetjes. Dit jaar kozen onze kinderen voor hun project 'Bake-A-Wish'. Alles wat gemaakt wordt, verkopen we tijdens een gezellige marktje", zegt leerkracht Chantal Verlent. Ouders en grootouders kwamen gepakt met potjes naar de gezellige markt om hun voorraad in te slaan. (KDBB)