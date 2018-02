Kinderen, ouders en grootouders beeldhouwen samen 16 februari 2018

02u53 0 Hamme Kinderen konden gisteren samen met hun ouders of grootouders deelnemen aan een workshop beeldhouwen in de Academie van Hamme. "Jong en oud kan best nog wat leren van elkaar", klinkt het bij de deelnemers.

De Academie van Hamme biedt zowel beeldhouwen voor volwassenen als voor kinderen aan. Gisteren werden die twee even gecombineerd tijdens een workshop.





"De bedoeling van de workshop is om zowel kinderen als volwassenen te laten kennismaken met beeldhouwen. Vandaag zijn er verschillenden verfijnde technieken. Veel mensen denken nog steeds dat beeldhouwen bestaat uit een grote steen waarin met een hamer en beitel geklopt wordt", zegt leerkracht Wim Van den Bossche.





De deelnemers gisteren gingen aan de slag met Braziliaanse speksteen. "Een materiaal dat toegankelijk is om mee te werken", zegt Wim. "We kozen er bewust voor om de combinatie van ouders of grootouders en hun kinderen te maken. Op die manier is de drempel veel lager om eens deel te nemen en zo ontdekt zowel jong als oud wat beeldhouwen nu eigenlijk is."





De broers Daan en Finn Smekens namen deel samen met mama Vicky. "We hoorden ervan via de tekenschool. Het is eens wat anders en bovendien is het veel beter dan thuis met de tablet spelen", lacht ze. Paul en Mieke brachten dan weer hun kleindochters Yade en Yauna mee. "Zo zijn we samen eens creatief bezig." (KDBB)