Kinderen genieten van zonnig kindercarnaval Koen Baten

01 april 2019

16u31

Zondag trok de grote carnavalsstoet door de straten van Hamme, maandag was het de beurt aan de kinderen om hun stoet te beleven. Duizenden kinderen verzamelden aan het Tweebruggenplein om met hun mooiste kostuum ook even door de straten van Hamme te lopen. De kinderen waren verkleed in diverse thema’s. Sommige kinderen maakten ook hun eigen kostuum als diertje. Er waren ook enkele verwijzingen naar het klimaat en kinderen die een duidelijke boodschap op hun T-shirt hadden: ‘Ik hou van fietsen’. Langsheen een kort parcours genoten ze zichtbaar van de stoet.