Kinderen genieten van dans en plezier tijdens kindercarnaval Koen Baten

16 maart 2019

Honderden kinderen hebben vanmiddag genoten van een leuke kindercarnaval op de speelplaats van GO Hamme. Ze deden dit in het thema van Think Green, waarbij ook het klimaat een beetje centraal staat. Heel wat kinderen waren dus ook in het groen gekleed.

Het kindercarnaval kreeg ook bezoek van de prinsengarde uit Hamme. Zij kwamen een half uurtje meevieren en dansen en zingen met de kinderen. Op het feest was er heel wat animatie voorzien voor de kinderen. Er was ook een DJ die voor leuke muziek zorgde. Er konden ook leuke spelletjes gespeeld worden. Ook de ouders waren meer dan welkom om te komen kijken naar het carnavalsfeest.