Kermis in Moerzeke en Kastel Katrijn De Bleser

30 augustus 2018

11u54 0

Tijdens de kermisweek in Moerzeke en Kastel staat er ook dit jaar heel wat op het programma.

Op zaterdag 1 september is het jaarmarkt in de Scheldestraat en de Abdijstraat in Kastel. Er zullen ook enkele oldtimers te zien zijn. Vanaf 19 uur staan er optredens op het programma. Die gaan door in de tent aan de Scheldestraat. Zondag is er de Kastelse stratenloop en 's avonds treedt Rock & Lol op. Maandag 3 september vanaf 18.30 uur is er een gezellige avondmarkt om de dag af te sluiten met een optreden van Filthy Horse om 20.30 uur. Het kermisweekend wordt dinsdagavond afgesloten met een vuurwerk om 21.30 uur. Dat wordt afgestoken vanaf de terreinen van KVK Robur.