Kazoo's vieren veertigste verjaardag met bloemen 10 februari 2018

02u53 14 Hamme Tijdens de stoet van zondag doen er twaalf groepen van eigen bodem mee. De Kazoo's doen dat dit jaar al voor de veertigste keer en zetten zichzelf daarmee letterlijk in de bloemetjes.

Carnavalsvereniging De Kazoo's komt zondag buiten met hun wagen 'Fleury Kazoo's'. "We bekleedden onze praalwagen met meer dan honderd bloemen. Daarmee vieren we de veertigste verjaardag van onze vereniging", zegt Filip Boschman. "Het begon eind 1978, toen een paar carnavalsvierders tussen pot en pint besloten een carnavalsgroep op te richten om mee te doen in de stoet", zegt Georges Van den Bossche (65), die al sinds de oprichting voorzitter is. "Het moest in het begin allemaal niet het grootste en het schoonste zijn, plezier maken was belangrijker. Voor ons eerste optreden zochten we voor de muzikale begeleiding een bepaalde ondertoon. Daarom kochten we voor alle leden een plastic blaasinstrumentje, een kazoo, het goedkoopste instrument dat er in die tijd was."





Zo werd de vereniging geboren en vandaag, veertig jaar later, bestaat ze uit vijftig leden van alle leeftijden. "Er doen tien kinderen mee in de stoet, sommigen komen ook al eens helpen bij het bouwen aan de wagen. Of ze komen gewoon wat in de weg lopen", knipoogt Filip.





Ook Cedric Van den Bossche is al jaren lid. "Waarom we steeds opnieuw een half jaar werken aan een wagen? Om thuis weg te zijn", lacht Cedric. "Nee, gewoon omdat het een leuke vriendenkring is. De stoet is eigenlijk niet het belangrijkste, wel al het werk dat eraan vooraf gaat."





De leden kijken echter wel uit naar zondag. "Natuurlijk zullen we trots zijn als we buitenkomen. Winnen is leuk. Niet de eerste eindigen, is even teleurstellend, maar daarna vieren we even hard." (KDBB)