Kazoo's mogen Feest der Goedgemutsten organiseren 17 februari 2018

02u37 0

Carnavalsvereniging De Kazoo's uit Moerzeke mag volgend jaar het Feest der Goedgemutsten van FEN-Vlaanderen organiseren. "Een hele eer", klinkt het bij de carnavalsvereniging. FEN-Vlaanderen is de overkoepelende organisatie die onder andere de verzekering regelt voor carnavalsverenigingen in Vlaanderen. Elk jaar hebben ze het Feest der Goedgemutsten op het programma. Daar komen carnavalisten uit het hele Vlaamse land naartoe. De Kazoo's mogen dat feest volgend jaar organiseren op zaterdag 5 januari in sporthal Meulenbroek in Hamme. (KDBB)