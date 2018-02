Kapellestraat krijgt nieuwe riolering en nieuwe weg 15 februari 2018

Nog dit jaar starten wegen- en rioleringswerken in de Kapellestraat. "De werken omvatten de totale vernieuwing van de bestaande, gemengde riolering naar een gescheiden rioleringsstelsel. Ook wordt de bovenbouw volledig vernieuwd van gevel tot gevel", zegt schepen van Openbare Werken, Koen Mettepenningen (CD&V). De werken worden geraamd op bijna 748.000 euro exclusief btw, het geld is voorzien in het investeringsbudget van 2018. "De werken starten nog dit jaar, de exacte timing weten we voorlopig nog niet."





