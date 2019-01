Kantine aan visput volledig uitgebrand: kwaad opzet niet uitgesloten Koen Baten

27 januari 2019

12u16 0 Hamme De kantine aan de gespoelde put in Moerzeke is zaterdagavond volledig in vlammen opgegaan na een zware brand. Het vuur werd opgemerkt door een visser, die langs die weg naar huis ging. Kwaad opzet wordt op dit moment niet uitgesloten en de politie zal een sporenonderzoek voeren. Het is niet het eerste incident dat plaatsvindt aan de visput. Een jaar geleden werd ook het pompgemaal, dat aansluit met de kantine, al beschadigd, en werden er ook meerdere inbraken gepleegd in de buurt. “Het is een ramp om dit mee te maken", zegt putwachter Henri Willaert.

De brand in de Grootbroekstraat in Moerzeke werd gisterenavond iets voor 23 uur ontdekt. Putwachter Henri Willaert was rond 18.30 uur met een vriend daar vertrokken, vroeger dan normaal. “Toen ik vertrok was alles nog normaal en waren er geen problemen. Alles was hier rustig en wij waren de laatste”, zegt Henri. Enkele uren later werd de man door de politie verwittigd en kwam hij meteen ter plaatse. “Het is echt een ramp wat er gebeurde. Alles van materiaal is volledig verloren en de kantine zal vanaf nul moeten worden heropgebouwd", klinkt het.

In de kantine stonden enkele koelkasten, drank, grasmaaiers, vismateriaal, weegschalen. “Alles wat nodig was voor de vissers om hier een aangename tijd te beleven", zegt Eric De Loose die ook in het bestuur zit. “Ik denk dat we in totaal alleen voor het materiaal al snel een schade van 5.000 euro hebben. En dan is er nog de schade van het gebouw zelf, dit loopt snel op tot enkele tienduizenden euro’s", klinkt het.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het oversloeg naar het pompgemaal vlak er naast. “Volgens de brandweer zou een kortsluiting aan de oorzaak liggen, maar de politie wil toch een onderzoek doen of er geen kwaad opzet in het spel is”, zegt Henri. “In de kantine stond ook een fles met benzine die dicht was. De stop was nu open en de fles lag zomaar in het gras, wat wel verdacht is natuurlijk. De politie heeft die dan ook genomen voor onderzoek.”

Heel wat vissers kwamen meteen eens langs om de schade te bekijken en waren danig onder de indruk van de feiten. “Het is niet het eerste incident hier. ‘s Avonds, als alles afgesloten is, gebeuren hier soms dingen die het daglicht liever niet mag zien”, klinkt het. In 2018 werd het pompgemaal nog vernield en enkele weken geleden was er even verderop ook sprake van inbraak in een chalet. “Wij hopen dat de gemeente misschien maatregelen neemt”, klinkt het.

De gemeente is op de hoogte van de situatie en bekijkt of ze kunnen ingrijpen. “Wij gaan uiteraard helpen om alles hier opnieuw op te bouwen en kijken of we maatregelen kunnen nemen. Eventueel camera’s plaatsen", aldus schepen Luk De Mey. “De politie patrouilleert hier al regelmatig om de overlast aan te pakken, maar we kunnen misschien nog meer doen", besluit De Mey.