Kampioenen U15 Hamme-Zogge gehuldigd 06 juni 2018

De U15 van VKS Hamme-Zogge speelden dit seizoen kampioen. Naar aanleiding daarvan werden ze plechtig ontvangen in het gemeentehuis van Hamme. Daar ontvingen enkele leden van het schepencollege de jonge voetballers, die plechtig gehuldigd werden. De ploeg speelt in de tweede gewestelijke reeks. Ze haalden het nipt van Eendracht Zele. Aan de kampioenstitel was ook een kampioensviering verbonden.





(KDBB)