Kachel vat vuur in nieuwbouwwoning Koen Baten

28 december 2018

In de Bookmolenstraat in Zogge is deze ochtend rond 07.30 uur een brand uitgebroken in een nieuwbouwwoning. Het vuur ontstond achteraan in de woning en kon zich vermoedelijk verspreiden via isolatie die in de buurt van de kachel hing. De brandweer van Hamme kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden. De situatie was snel onder controle, maar de woning, die nog maar pas volledig geplaatst was, liep wel wat schade op. Door de brand was de Bookmolenstraat in een richting ook afgesloten voor het verkeer. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand net is ontstaan is nog niet duidelijk, dat zal een expert moeten onderzoeken. De brandweer van Hamme deed nog een grondige controle van het gebouw om zeker te zijn dat de brand geblust was.