Kaatsclub ontvangen op gemeentehuis na kampioenentitel Koen Baten

25 november 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft in Hamme kaatsclub Mieke Macke ontvangen in de trouwzaal van het gemeentehuis. De kaatsclub is al jaren een vaste waarde in Hamme. De club speelde dit jaar kampioen in de lagere klasse 1 en dat mocht door de gemeente niet ongemerkt voorbij gaan. Ze werden uitgenodigd en gefeliciteerd voor hun kampioenstitel bij een glaasje.