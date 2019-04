Jongerenafdeling Open VLD geeft zondag gesigneerd truitje van Greg van Avermaet weg aan gelukkige winnaar Koen Baten

05 april 2019

16u45 0

De jongerenafdeling van Open VLD Hamme organiseert zondag tijdens de Ronde tal van activiteiten in Zogge aan de parking van Vander Stockt. Ze zenden er de koers uit op groot scherm en serveren hun eigen bier, allerhande frisdranken, cava en hamburgerstand om de magen te vullen.

Dit jaar wordt er ook een springkasteel voorzien en is er ook iemand die kindergrime doet en de kinderen omtovert in mytische wezens. Er valt dit jaar ook opnieuw iets te winnen. De afdeling mag een gesigneerd jersey truitje weggeven van CCC, getekend door Greg Van Avermaet. Mocht Greg winnen is er ook een grote afterparty voorzien op Zogge.