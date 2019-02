Jongen krijgt zes messteken in park, dader riskeert 7 jaar cel wegens poging moord Nele Dooms

19 februari 2019

11u21 0 Hamme Zelf ontkent hij ook maar één messteek uitgedeeld te hebben, toch riskeert Adnan D. uit Hamme zeven jaar effectieve celstraf wegens poging moord. Zijn slachtoffer, een jongen uit een jeugdinstelling in Hamme, kreeg op 29 juli 2018 zes messteken in zijn lijf. Daar is hij mentaal en fysiek nog altijd niet van hersteld. “Zijn droom om profvoetballer te worden, moest hij opbergen”, maakte zijn advocaat tijdens het proces dinsdag duidelijk.

Het gaat nog altijd niet goed met het slachtoffer Jeffrey, dat de voorbije zomer met een mes werd aangevallen. Dat vertelde zijn advocaat dinsdag aan de Dendermondse rechter. De zes messteken hadden op het ogenblik van de feiten voor een klaplong gezorgd en Jeffrey verloor anderhalve liter bloed. “Hij verloor het bewustzijn en leefde nog amper”, schetste zijn advocaat. “Hij heeft nu nog altijd last van die verwondingen. Fysieke inspanningen lukken niet. Zijn droom om profvoetballer te worden, heeft hij moeten opbergen. Het trauma is nog altijd groot en elke nacht zijn er nachtmerries. Jeffrey durft niet meer alleen over straat en is voortdurend bang.”

De feiten van 27 juli 2018 speelden zich af in het park in Hamme. Eerder die avond was er al een confrontatie geweest tussen Adnan D. en Jefffrey en zijn vriend Remco. De twee vrienden waren op weg naar de nachtwinkel toen D. hen bedreigde, iets wat ook de weken voordien al meermaals was gebeurd. Remco kreeg klappen, Jeffrey kon terug naar de jeugdinstelling vluchten. Maar niet zonder dat D. hem naschreeuwde “als je terug een voet uit de instelling zet, ben je dood”.

“Wat later werd Jeffrey naar het stadspark gelokt, onder het voorwendsel om de zaak uit te praten”, vertelde zijn advocaat gisteren. “Maar daar werd hij meteen aangevallen door D. Met de zware messteken tot gevolg. Terwijl hij op de grond lag, kreeg hij op diverse plaatsen in zijn lichaam steken, met daar bovenop nog een reeks slagen en schoppen. Dader D. is nog jong maar zijn strafblad telt liefst 27 veroordelingen, veelal geweldplegingen. Het is duidelijk dat hij geen enkel respect voor andere personen heeft, met als triest hoogtepunt deze poging moord.”

Ook de openbaar aanklager is overtuigd dat het hier om poging moord, en dus met voorbedachte rade, gaat. “De steekpartij kwam er helaas niet toevallig. En als je iemand op zes plaatsen messteken toedient, dan is er duidelijk een wil tot doden”, zei procureur Ann Soenens. “Bovendien is er een duidelijk motief: D. was kwaad omdat Jeffrey hem bij de politie verraden had voor de uitgifte van vals geld. D.ontkende tijdens het onderzoek het licht van de zon en doet dat hier op de zitting nog altijd. Neem daar nog eens zijn zwaar strafverleden bij en deze beklaagde is geen enkele gunst waard.”

Adnan D. bleef ontkennen dat hij messteken toediende, ook al hing er bloed van het slachtoffer op zijn schoenen. “Het was Jeffrey die een mes had”, verklaarde hij. “We zijn inderdaad beginnen vechten en zijn op de grond gevallen, maar ik heb niet gestoken.” D. kreeg steun van zijn advocaat Katrien Van der Straeten. “Het onderzoek is slecht gevoerd en veel dingen zijn niet onderzocht”, pleitte die. “De slachtoffers hebben er hun eigen verhaal van gemaakt en D. is formeel dat dat niet klopt.”

De beklaagde vroeg de vrijspraak. De rechter velt vonnis op 12 maart.