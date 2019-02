Jeugdhuis opent medialab om jongeren te laten proeven van fotografie Koen Baten

09 februari 2019

18u33 0

Jeugdhuis Den Appel beschikt sinds dit weekend ook over een medialab in hun gebouwen. De ruimte werd gisterenavond plechtig geopend in het bijzijn van de schepen van jeugd en moet jongeren de kans geven om te proeven van fotografie en film. “Wij willen in ons jeugdhuis meer aanbieden dan enkel een toog en muziek", aldus Frederik Vermeire.

De opening van het medialab kadert in het project offline, dat het jeugdhuis al sinds 2014 heeft opgestart. Het project biedt tentoonstellingen aan, verschillende workshops en nu dus ook de mogelijkheid tot fotograferen en filmen voor jongeren. “Op deze manier willen wij hen laten proeven van de fotografie en alles wat er bij komt kijken", zegt Frederik. “Er worden ook lessen gegeven. Het is voor iedereen toegankelijk en jongeren kunnen hier hun schoolopdrachten uitvoeren of foto- en filmmateriaal huren aan zeer democratische prijzen", klinkt het. “Wij zijn echt ontzettend blij dat wij al deze zaken kunnen aanbieden en willen ook de jeugddienst en de gemeente hiervoor bedanken dat zij ons deze kans geven.

Schepen van jeugd Lotte Peeters kwam het lokaal plechtig openen en is blij met de opstart van het medialab. “Groepswerken en schoolwerk kunnen hier gedaan worden. En de kloof kan verminderd worden tussen mensen die digitaal nog niet mee zijn met de nieuwe technologie", aldus Peeters. “Het is een leuk pedagogisch project waar iedereen terecht kan en wij zijn blij dat we als gemeente hier ons steentje kunnen toe bijdragen”, besluit de schepen.