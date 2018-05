Jeugdauteur Wally De Doncker toert door Japan 24 mei 2018

02u39 0 Hamme Jeugdauteur Wally De Doncker toert door Japan. Een reeks van zijn boeken werd al vertaald in het Chinees. Zijn trip naar Japan staat in het teken van de rechten van het kind om te mogen lezen.

Jeugdauteur Wally De Doncker uit Zogge reist naar Japan. De auteur van onder andere 'Een Opa met gaatjes' en het recentere 'Ik ben heel veel liefde' is al enkele jaren voorzitter van IBBY. The International Board on Books for Young people is een internationale organisatie die zich inzet voor de rechten van ieder kind om een lezer te kunnen worden en om toegang te hebben tot boeken. Vandaag zijn er nog steeds landen waar meisjes niet leren lezen. "Zelf kan ik het me niet voorstellen hoe het zou zijn om op te groeien zonder boeken. Boeken hebben me gemaakt tot wie ik nu ben", zegt de auteur.





Wally werd uitgenodigd voor een tournee lezingen in Japan. Hij zal gastspreker zijn in onder andere De Nationale Bibliotheek van Japan in Tokio, Het Japans Internationaal Kinderboekeninstituut in Osaka, een Japanse school en de Belgische Ambassade in Tokio. "Ik kreeg de opdracht om uitgebreid te praten over mijn evolutie als schrijver en leesbevorderaar. Over de reacties van mijn lezers op de filosofische reflecties in mijn verhalen. Het wordt een verhaal over liefde en strijd."





De Doncker staat bekend om zijn verhalen waarin moeilijk bespreekbare thema's aangesneden worden op kindermaat. 'Een opa met gaatjes' gaat over dementie en in 'Ik ben heel veel liefde' filosofeert de kleine Luna over hoe zij er gekomen is en waar ze vandaan komt. (KDBB)