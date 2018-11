Jeanneke is prinses voor een dag dankzij KOHa Sint-Pieter Geert De Rycke

20 november 2018

16u02 0

De leerlingen van KOHa Sint-Pieter maakten de hartenwens van de 93-jarige Jeanneke werkelijkheid: een prinsessenfeest samen met de leerlingen van KOHa Sint-Pieter.

‘Boterbloemboeket’ is de naam van het hartenwensproject dat sinds juni loopt in woonzorgcentrum Meulenbroek. Dat project laat hartenwensen van bewoners van de beschermde afdeling voor personen met dementie in vervulling gaan. Voor de 93-jarige Joanna Fierens, beter bekend als Jeanneke, was die wens om nog eens op bezoek te gaan in de school waar ze haar leven lang kleuterjuf was, in KOHa Sint-Pieter.

De leerlingen en leerkrachten van KOHa Sint-Pieter waren meteen enthousiast en organiseerden een echt prinsessenfeest voor Jeanneke. “Voor één dag is zij hier de prinses. We laten haar genieten van alle aandacht, we zorgen voor poppenkast en er is taart”, klinkt het bij het leerkrachtenteam. Jeanneke genoot zichtbaar van haar dagje.