Janettenstoet trekt door straten van Kastel Koen Baten

05 maart 2019

15u43 0 Hamme Meer dan 50 vuil janetten trekken deze middag door de straten van Kastel. De laatste dag van carnaval wordt traditioneel gevierd met de janettenstoet die start aan café Castel. Vandaar lopen de verklede mannen een parcours en laten ze zich eens helemaal gaan. “Het is leuk om gewoon gek te doen zonder enige remming”, klinkt het.

In alle geuren en kleuren verzamelden de mannen verkleed als vrouw vanmiddag. Onder hen ook een groep vrienden van de chiro, die elk jaar mee loopt in een ander thema. “Vorig jaar waren we verkleed als chiromeisjes. Dit jaar als atletiekloopsters", klinkt het. “Het is leuk om hieraan mee te doen en gewoon eens gek te doen zonder er al te veel bij na te denken.” De groep vrienden deelt ook altijd een krantje uit waarin ze de draak steken met de politiek.

Ook prins Danny liep mee in de janettenstoet. De regen bleef uit en onder een stralende zon beleefden ze een laatste leuke namiddag.