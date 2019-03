Jan De Graef (N-VA) nieuwe voorzitter van erfgoeddienst Koen Baten

20 maart 2019

De regionale onroerend erfgoeddienst Schelde-Durme heeft in Massemen bij Wetteren haar tweede verjaardag gevierd met een nieuw bestuur. Jan De Graef werd hierbij maandag verkozen als voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Herman De Wulf, die zich terugtrok uit de politie. Geert Mannaert uit Buggenhout wordt ondervoorzitter.

In 2017 sloegen acht gemeenten uit de regio de handen in elkaar om samen te werken voor een betere toekomst voor hun onroerend erfgoed. De dienst werd twee jaar geleden gestart en draait op volle toeren. Ze stimuleerden reeds verschillende gemeentes en kerkfabrieken, maar ook particuliere organisaties en eigenaars in een betere zorg voor het erfgoed. De nieuwe voorzitter wil graag dezelfde weg inslagen samen met het bestuur.