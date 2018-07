Jaar cel met uitstel voor man die dreigde garage te laten ontploffen Beklaagde moet zich laten behandelen tegen agressie Koen Baten

31 juli 2018

11u32 1

Ronny P., de man uit Hamme die de hele Weststraat in Hamme op zijn kop zet heeft een gevangenisstraf gekregen van 12 maanden met uitstel en onder probatievoorwaarden. De man dreigde er mee zijn garage te laten ontploffen en stond ook terecht wegens partnergeweld en agressie tegen de politie. De beklaagde was niet aanwezig tijdens het vonnis.

De feiten speelden zich af op 7 januari 2018 in zijn woning in de Weststraat. De man kreeg er een woordenwisseling met zijn vrouw Marie-Jeanne. Na de ruzie sloot hij zich rond de middag op in de garage vol met gasflessen en dreigde hij er mee de boel op te blazen. De man had ook een mes in zijn hand waarmee hij dreigde om zichzelf de keel over te snijden. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en de hele straat werd afgesloten. Buurtbewoners mochten hun woning niet verlaten.

De politie praatte urenlang in op de man om zich over te geven, maar geen enkele poging slaagde. Een speciaal interventieteam moest toen ter plaatse komen om de man te kunnen overmeesteren. Uiteindelijk slaagden ze er in om P. rond 16 uur uit de garage te halen. Hij werd meteen aangehouden door de onderzoeksrechter, maar kwam al snel vrij onder voorwaarden.

De rechtbank tilde bijzonder zwaar aan de feiten. Niet alleen had de man zich urenlang verschanst in zijn garage. Een dag eerder had hij zijn vrouw ook stevig toegetakeld en onder meer de stoel van onder haar zitvlak weggeschopt. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat er partnergeweld tussen Ronny en Marie-Jeanne plaatsvond. Op dat moment was de zoon ook aanwezig, die terug thuis woonde na een scheiding.

“De vader had graag de touwtjes in handen, maar het was de zoon die nogal baas speelde over zijn beide ouders. Daar kon Ronny niet goed mee om en daarom waren er intern zoveel strubbelingen in het gezin. Mijn cliënt ging toen door het lint met de jammerlijke gebeurtenissen die er op volgden”, sprak zijn advocaat.

P. zelf herinnert zich niets meer van de feiten, maar heeft nooit de intentie gehad om zo extreem te werk te gaan. De man was niet aanwezig in de rechtbank om zijn vonnis te aanhoren. De advocaat vroeg een werkstraf of opschorting, maar daar ging de rechtbank niet op in. Hij kreeg wel een celstraf met uitstel. Hij moet dus niet naar de gevangenis, maar P. moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. “Een van de voorwaarden is dat hij zich laat begeleiden voor zijn agressief gedrag”, aldus de rechter. “Verder zal hij een vast adres moeten hebben en beschikbaar zijn voor de justitie-assistent”, besloot de rechter.