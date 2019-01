Installatievergadering voor nieuwe gemeenteraad in Hamme Koen Baten

04 januari 2019

14u07 2 Hamme In Hamme zijn donderdagavond de nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen voorgesteld in het cultureel centrum Jan Tervaert.

Alle zes schepenen legden de eed af voor burgemeester Herman Vijt, die zichzelf opvolgt in Hamme. De coalitie tussen CD&V, N-VA en sp.a werd al een hele tijd geleden samengesteld intussen, maar is er klaar voor om er vol voor te gaan. Ook de achttien gemeenteraadsleden legden donderdag de eed af. Groen zetelt voor het eerst met drie raadsleden in de gemeenteraad. Open Vld zit na twaalf jaar mee besturen voor het eerst in de oppositie.

Met heel wat punten in het bestuursakkoord willen ze Hamme verder vooruithelpen. De installatievergadering van de gemeenteraad in Hamme kon op heel wat toeschouwers rekenen.

Meer over Hamme

politiek