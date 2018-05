Inschrijven voor workshop foto's bewerken 24 mei 2018

02u39 0

De bibliotheek organiseert op dinsdag 29 mei een workshop foto's digitaal opslaan en bewerken. In enkele uren tijd leer je er hoe je in Picasa een online webalbum aanmaakt en je foto's snel bijwerkt. Nadien wordt dan getoond hoe de foto's gemakkelijk online gepubliceerd worden. De workshop begint om 13.30 uur en duurt drie uur. Deelnemen kost 5 euro. Info en inschrijven in de bib: Achterthof 94, 052/47.92.20 of bibliotheek@hamme.be. (KDBB)