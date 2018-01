Inschrijven voor Tournée Minérale 19 januari 2018

Hamme neemt opnieuw deel aan Tournée Minérale, een initiatief van de Druglijn en de Stichting tegen Kanker, waarbij mensen zich inzetten om een maand lang geen alcohol te drinken. Vorig jaar was die actie een groot succes met 120.000 deelnemers. In het Waasland slaan verschillende burgemeesters en schepenen de handen in elkaar om de uitdaging aan te gaan, ook Hamme doet mee. Op zaterdag 20 januari tussen 14 en 18 uur is er een inschrijfmoment in het Waasland Shopping Center.





Iedereen kan dan terecht bij de preventiemedewerkers om zich in te schrijven en op die manier aan te geven een maand lang geen alcohol te drinken. Wie zich daar inschrijft, krijgt een niet-alcoholisch drankje van The Mocktailclub aangeboden. Info over de actie: www.tourneeminerale.be. (KDBB)