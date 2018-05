Inschrijven voor maatjesavond 23 mei 2018

Op vrijdag 8 juni wordt een maatjesavond georganiseerd in zaal Rico's. Die avond vanaf 21.30 uur is er een walking dinner gepland met op het menu nieuwe maatjes, gerookte zalm, rauwe ham en een soepje van asperges. Na het eten komen enkele beginnende komieken langs om voor een vrolijke noot te zorgen. Deelnemen kost 25 euro per persoon. Inschrijven kan nog tot 30 mei in café Rico's in de Stationsstraat of via 0478/64.61.96.





(KDBB)