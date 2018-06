Inschrijven voor cursus rijexamen 02 juni 2018

De bibliotheek van Hamme organiseert samen met Leerpunt Waas en Dender een cursus om je autorijbewijs te halen. De cursus richt zich op mensen die het theoretisch examen willen afleggen, maar die de leerstof niet alleen geleerd krijgen. Theorie wordt uitgelegd, herhaald en geoefend. Leerpunt biedt samen met de bibliotheek cursussen aan voor mensen die vooruit willen in het leven, voor mensen die sterker willen staan in de samenleving, maar die weinig of geen school genoten hebben. De nieuwe cursus heeft plaats in de bibliotheek en start op maandag 3 september. Deelnemen kost 30 euro voor het boek en de kopieën. Inschrijven kan tot vrijdag 8 juni in de bibliotheek.





(KDBB)