Infovergadering voor toekomstplannen overstromingsgebied de Bunt Koen Baten

26 maart 2019

11u29 1

Sinds begin 2019 wordt er in Hamme werk gemaakt van het overgangsbeheer van het overstromingsgebied in Den Bunt. In de toekomst wordt deze locatie een voorbereid op een omvorming naar slikken en schoren. Donderdagavond om 20.00 uur plant de Vlaamse Waterweg een infoavond hieromtrent. Zij zal meer uitleg geven over welk infrastructuurwerken de komende jaren uitgevoerd worden.

Het gaat dan onder meer over het aanleggen van in- en uitwateringssluizen, het verlagen van de overloopdijk, dichten van de ringdijk, enzovoort. Ook Natuurpunt zal meer uitleg geven over hoe ze het beheer gaat aanpakken in de transitiefase en welke natuur er in de toekomst in Den Bunt verwacht wordt. Iedereen is welkom aan de werfkeet in Driegoten in Hamme.