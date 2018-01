Info over nieuwe soorten auto's 02u53 0

Vormingplus Waas en Dender organiseert een informatiemoment over auto's vandaag en in de toekomst. Op die manier willen ze meer duidelijkheid geven aan mensen die een nieuwe auto willen kopen. Intussen zijn er immers heel wat nieuwe soorten zoals elektrisch, hybride en op waterstof. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende auto's, welke premies je kan trekken en waarop je moet letten. Een specialist beantwoordt alle vragen. Het infomoment gaat door op woensdag 24 januari om 19.30 uur in cc Jan Tervaert. Inschrijven kan nog tot 14 januari via www.vormingplus.be/waas-en-dender. (KDBB)