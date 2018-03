Iets met spons, emmer water en Mister Polé WAGEN JARIGE GROEP BLIJFT VERRASSING TOT ZONDAG KATRIJN DE BLESER

09 maart 2018

02u45 0 Hamme De 62e Wuitenscavalcade trekt zondag door Hamme. Prins Fluppe I krijgt een prominente plaats in de stoet waaraan twintig verenigingen van eigen bodem deelnemen. De actuele groepen zorgen voor extra peper en zout.

Twintig groepen uit Moerzeke, Kastel en Hamme tonen zondag hun praalwagens tijdens de Wuitenscavalcade. De meeste gingen de voorbije maanden al mee in andere optochten, zoals die van Moerzeke. Daarmee is het geen geheim meer hoe ze er uitzien en welke dans ze zullen doen. Carnavalsvereniging 'Der es leven achter 't Komitee' bestaat tien jaar en koos er bewust voor om zich niet te tonen in Moerzeke. "Voor onze verjaardag wilden we iets speciaals doen. Dat moest een verrassing blijven tot onze eigen carnaval", zegt bestuurslid Bert Robberecht van de groep.





'We dweilen al tien jaar door de Hamse straten' is het groepsthema. "Hoewel het Wuitenscomité onze verjaardag in twijfel trekt", zegt voorzitter Kurt De Ferrerre van 'Der es leven achter 't Komitee'. "Tien jaar geleden scheurden we ons met vier leden van het Wuitenscomité af om een eigen kleine groep op te starten. Na twee jaar werden we al te groot om als kleine groep mee te gaan en sindsdien zijn we een volwaardige vereniging. Naar onze mening bestaat onze carnavalsgroep daarmee wel degelijk tien jaar."





Gigantische wagen

Dat wordt gevierd met een gigantische praalwagen. "Die knutselden we helemaal zelf in elkaar. Geen sinecure, aangezien niemand van ons kennis van wagens bouwen heeft", zegt Bert. De wagen bestaat uit grote schuursponsen en een grote fles 'Mister Proper', voor de gelegenheid 'Mister Polé', naar prins carnaval 1978 die nog steeds actief helpt bij het opruimen van leeggoed op en rond het Tweebruggenplein in Hamme. Ook opvallend is de gigantische emmer op één van de wagens.





500 liter

"In die emmer zit meer dan 500 liter water en we hebben ook een schuimkanon bij. Om de straten te dweilen hebben we immers schuim nodig", lachen de leden van 'Der es leven achter 't Komitee'.





'Der es leven achter 't Komitee' was niet te zien tijdens Moerzeke carnaval, maar ze liepen wel al stoeten buiten Hamme om dit weekend af te sluiten in de eigen gemeente. "Dat blijft toch iets speciaals. Hier in Hamme weet je dat er overal twee rijen toeschouwers staan, dat heb je elders niet. Zeker aan ons lokaal 'Blijf Jong' kunnen we rekenen op vijf rijen toeschouwers", zegt Kurt.





Hele gezinnen

De jubilerende carnavalsvereniging 'Der es leven achter 't Komitee'bestaat intussen uit 38 leden.





"Voornamelijk uit hele gezinnen met ouders en kinderen. We willen blijven voortdoen op hetzelfde elan. Ludiek en carnavalesk komen bij ons boven pronk en praal", besluit voorzitter Kurt De Ferrerre van de tien jaar oude carnavalsgroep.