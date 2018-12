Hulpdiensten massaal aanwezig na brandmelding in rusthuis Moerzeke Koen Baten

12 december 2018

De brandweer van Hamme kreeg deze avond iets voor 21.00 uur een oproep over een brand in het woonzorgcentrum Sint-Jozef op de Molenstraat in Moerzeke. De hulpdiensten gingen meteen ter plaatse en ook de ambulances werden massaal opgeroepen. Bij aankomst bleek het om wat kerstverlichting te gaan die licht begon te roken. De situatie was snel onder controle. Alles werd in gereedheid gebracht om de bewoners van het rusthuis te evacueren, maar uiteindelijk was dit niet nodig. Er vielen ook geen gewonden. De brandweer deed een controle van het gebouw.