Hubo plaatst 960 zonnepanelen GROENSTE FAMILIEZAAK VAN HAMME DRAAIT VOLLEDIG OP EIGEN ENERGIE KATRIJN DE BLESER

20 april 2018

02u48 0 Hamme 3.000 vierkante meter zonnepanelen en een dubbele laadpaal voor elektrische wagens. Dat maakt van Tom & Co en Hubo de groenste familiezaak van Hamme. De hele winkel draait nu volledig op eigen stroom.

Minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kwam gisteren een kijkje nemen bij Hubo Hamme in de Biezestraat, het familiebedrijf van de familie Waterschoot. De zaak is een schoolvoorbeeld wat energiezuinigheid betreft.





"We lieten 960 zonnepanelen plaatsen op het dak van onze winkel. Ook zorgden we voor een volledig nieuw, geïsoleerd dak van duizend vierkante meter op een van de oudere gebouwen en op de parking van de winkel werd een dubbele laadpaal geïnstalleerd waar twee elektrische voertuigen tegelijk kunnen opladen", zegt Tom Waterschoot die vandaag samen met broer Dieter het bedrijf runt.





Op de kar

De energiezuinige maatregelen kostten het bedrijf bijna 400.000 euro, waarvan 300.000 euro voor de zonnepanelen, 85.000 euro voor de isolatie van het dak en 6.000 euro voor de laadpaal.





"Een fiks bedrag maar vandaag moeten we zulke investeringen doen. We liggen er vandaag nog niet genoeg van wakker maar dit wordt de toekomst, dus kunnen we maar beter meteen op de kar springen", zegt Tom, die in Hamme ook schepen is van Milieu. "Hopelijk volgen vele andere ondernemers ons voorbeeld."





Energiekampioen

De zaak werd opgericht in 1978 door de ouders van Tom en Dieter. "Het is begonnen als kleine doe-het-zelfzaak en uitgegroeid tot een bedrijf met 28 werknemers in de drie bedrijven: Hubo Hamme, Hubo Beveren en Tom & Co Hamme", zegt vader Chris Waterschoot. In 2012 kreeg de familie Waterschoot ook al eens een onderscheiding als Energiekampioen.





"Toen lieten we in de hele winkel ledverlichting plaatsen. We kregen de titel ook omdat we sterk zijn in het sorteren en recycleren van materiaal dat mensen terugbrengen."





Klantenbinding

Minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld) kwam gisteren de groene-stroomvoorzieningen keuren. "De laadpalen zijn niet alleen goed voor het klimaat, het is ook een manier om aan klantenbinding te doen. Binnen enkele jaren gaan mensen niet meer winkelen waar ze hun auto niet kunnen opladen. Hier wordt dus mooi ingespeeld op de toekomst", aldus de minister. Aan de gevel van Hubo werd een bord gehangen met een digitale teller die de opbrengst weergeeft en ook meteen de CO2-besparing aangeeft.





En dat is nog niet alles. Ook in de toekomst staan er nog een aantal veranderingen gepland. "Het wagenpark wordt aangepakt. We zullen zelf eerst het goede voorbeeld geven en nadien komen er ook twee elektrische bestelwagens", zegt Tom. "Het personeel wordt dan weer gemotiveerd om met de fiets naar het werk te komen, al dan niet met een elektrische fiets. We bekijken nog of hiervoor steunmaatregelen kunnen genomen worden via het pendelfonds."