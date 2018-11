Houtzoekers knotten gratis jouw bomen Geert De Rycke

27 november 2018

Mensen die knotbomen hebben en ze zelf niet kunnen of willen knotten, kunnen de houtzoekers vragen om ze te komen knotten.

Inwoners van Zele, Hamme en Berlare die minstens vijf knotbomen hebben die al vijf jaar of langer niet beheerd zijn, kunnen nu beroep doen op ervaren vrijwilligers om ze te komen knotten. Het enige wat de vrijwilligers in ruil vragen, is dat ze het hout mogen meenemen. Houtzoekers is een initiatief van Regionaal Landschap Schelde-Durme.

“Een aanvraag indienen kan heel eenvoudig via de website www.goedgeknot.be”, zegt Katrien Devriendt van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Op die website wordt meer informatie gevraagd over de locatie en de omgeving van de knotbomen. Eens de aanvraag binnen is, gaat RLSD op zoek naar een houtzoeker die in deze regio actief is. De vrijwilliger contact de aanvrager dan zelf om samen concrete afspraken te maken.

Info: www.goedgeknot.be.