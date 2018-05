Hope4More fietst 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker 03 mei 2018

02u27 1

De fietsvrienden van Hope4More nemen tijdens het Hemelvaartweekend deel aan de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. De groep fietsers bestaat uit mensen uit Hamme en uit Bazel. Samen zamelden ze 25.000 euro in om te mogen deelnemen aan 'de 1000 kilometer'. De deelnemers zullen duizend kilometer fietsen, verspreid over vier dagen. Opvallende deelnemer in het team is de Hamse sportfunctionaris Chris Ferket, die voor de achtste keer de volledige duizend kilometer zal fietsen.





(KDBB)