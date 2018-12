Hoop groeit voor Ella-June om nieuwe ‘Oscar-knuffel’ te krijgen Koen Baten

13 december 2018

17u33 2 Hamme De hoop groeit voor Ella-June dat er toch nog een mogelijkheid is dat zij aan een nieuwe ‘Oscar-knuffel’ geraakt.

Aan het begin van de maand plaatste het gezin van het meisje, die kampt met autisme, een oproep in onze krant voor een nieuwe knuffel. De huidige knuffel is zodanig hard versleten, dat er binnenkort niets meer van overblijft. Ella-June wil echter geen enkele andere knuffel en daarom zoekt de familie naar exact dezelfde knuffel. “Wij hebben nu contact gehad met de marketingafdeling van de firma", aldus oma Veerle D’hooghe. “Zij gingen er alles aan doen om aan een knuffel te geraken of om hem eventueel opnieuw terug in productie te brengen. Dit is natuurlijk super goed nieuws en wij wachten nu vol vreugde af", klinkt het.

Heel wat HLN-lezers reageerden ook al op het artikel en sommigen stuurden al een knuffel op, maar bij aankomst bleek het dan toch niet honderd procent de correcte knuffel te zijn. “Wij willen tot nu toe iedereen al bedanken voor alles wat ze geprobeerd hebben. Wij zijn ze hier heel dankbaar voor", klinkt het.