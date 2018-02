Honderdtal supersterren op geslaagd kindercarnaval 13 februari 2018

02u53 0 Hamme Nadat in Moerzeke en Kastel dit weekend de vijftigste carnavalsstoet door de straten trok, was het gisteren de beurt aan het kindercarnaval.

Een honderdtal enthousiaste kinderen trokken hun mooiste pak aan om door de straten te trekken.





Fiere kinderen

Het eerste voorzichtige lentezonnetje was ook van de partij en maakte er een geslaagd mini-carnaval van.





De stoet vertrok aan Ter Munken voor een kleine tocht, met enkel fiere kinderen die erin meeliepen. Daarna kon het jonge volkje zich binnen nog een hele tijd uitleven. "Het was heel leuk om mee te lopen in de stoet, ik kom volgend jaar zeker terug", klonk het enthousiast. (KBD)