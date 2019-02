Hollandse party in Hambiance laat niets aan het toeval over: “Best verklede gast krijgt weekendje Nederland cadeau” Koen Baten

26 februari 2019

12u23 0 Hamme Op 16 maart vindt in de Hambiance de allereerste editie plaats van de Hollandse party. Bezieler Kevin De Graef houdt er al elk jaar een groot schlagerfestival, maar laat nu ook de Hollandse klassiekers aan bod komen. Het feest wordt georganiseerd vlak voor de carnavalsperiode. “Op dat publiek mikken we ook om er een echt feest van te maken", aldus De Graef.

Het idee om het feest te organiseren komt eigenlijk vanuit Aarschot. “We waren daar eens op een soortgelijk feest en het viel ons op dat de ambiance hier schitterend was, toen groeide het idee om ook zelf iets te organiseren in dit genre", klinkt het. Dat het feest gepland staat tussen de verschillende carnavalsoptochten is geen toeval. “Op deze manier hopen we het carnaval wat levend te houden in de stillere periode en Hamme al wat laten dromen naar het einde van de maand", klinkt het.

De hoofdact die avond zijn ‘De Snollebollekes', bij iedereen wel bekend. Ook de lawineboys tekenen present die avond. Special guest tijdens de Hollandse party is Torsten. De ticketverkoop loopt intussen al vlot. De helft van de kaarten zijn de deur al uit. “Wij hopen natuurlijk dat het vol zit”, aldus De Graef.

De organisatie geeft ook nog een prijs weg die avond. “De beste verklede aanwezige krijgt van ons een weekend naar Nederland cadeau. Dus het is zeker belangrijk om hier aandacht aan te besteden.” Tickets in voorverkoop kosten 17 euro, aan de kassa betaal je 22 euro. Je kan je kaarten bestellen via de website www.hamsschlagerfestival.be