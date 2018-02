Hobbyclub KWB Heilig Hart stelt tentoon: van portretten Greg Van Avermaet tot windvliegers 20 februari 2018

De hobbyclub van KWB Heilig Hart Hamme stelt komend weekend enkele exclusieve werken ten toon.





"Ik toon mijn unieke portretten van Greg Van Avermaet van de hand van kunstschilder Roger Van Kersavond", zegt verzamelaar Willy Van den Branden (79). "Ik ben een verzamelaar in hart en nieren en dit is een mooie gelegenheid om enkele unieke stukken te tonen.Zo heb ik nog enkele foto's van Greg Van Avermaet uit zijn jonge periode, foto's die nog niemand gezien heeft", zegt Van den Branden die ook een kunstboek van Eddy Merckx aan het publiek zal tonen.





Zo'n vijftien leden van de hobbyclub van KWB Heilig Hart tonen komend weekend hun pronkstukken. Zo is er iemand met sigarenbanden, een ander lid toont oud geld. Enkele dames maken van de gelegenheid gebruik om handwerk te tonen: handgemaakte popjes en sjaals. Verder worden er ook zelfgemaakte windvliegers getoond. "Bij goed weer laten we ze buiten even op. Zo kan iedereen zien dat ook handgemaakte dingen de lucht in gaan. Altijd fijn voor de kinderen."





Bezoekers zijn zaterdag 24 februari welkom van 14.30 tot 20 uur en zondag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur in zaal De Zouaaf in de Zouavenstraat. Er zijn die dagen ook pannenkoeken te verkrijgen in de feestzaal.





(KDBB)