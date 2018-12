Herman Vijt legt eed af als burgemeester Koen Baten

21 december 2018

De burgemeester van Hamme, Herman Vijt (CD&V), heeft gisteren zijn eed afgelegd voor de komende zes jaar. Hij deed dat samen met vijftien andere Oost-Vlaamse burgemeesters in het Virginie Lovelinggebouw (VAC) op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent. De eed werd afgelegd onder begeleiding van de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Vijt blijft aan zet in Hamme als burgemeester en gaat samen met N-VA en sp.a een coalitie aan. Bij de bestuursovereenkomst drukte Vijt op het belang van communiceren met de bevolking. “Dat is dan ook wat ik wil doen, de bevolking betrekken bij onze beslissingen waar mogelijk", klinkt het.