Herinrichting Kapellestraat start vandaag RIJRICHTING WORDT OMGEDRAAID EN PARKEERPLAATSEN VERDWIJNEN KATRIJN DE BLESER

07 mei 2018

02u35 0 Hamme Vandaag gaan de herinrichtingswerken van de Kapellestraat in het centrum van Hamme van start. De werken zullen een half jaar duren. De vele handelaars in de straat gingen intussen op zoek naar alternatieven om hun winkel draaiende te houden.

De rijrichting van de winkelstraat tussen het Tweebruggenplein en de Markt wordt omgedraaid en de parkeerplaatsen in de straat verdwijnen. Dat zijn de twee grootste ingrepen die gepaard gaan met een totale herinrichting van de Kapellestraat. Ook krijgt de straat een nieuwe riolering. "Met die ingrepen willen we de straat veiliger maken voor de zwakke weggebruikers", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Koen Mettepenningen (CD&V).





Na de werken zullen auto's enkel nog van het Tweebruggenplein in de richting van het centrum kunnen rijden. Daarover zijn de meningen bij de handelaars voornamelijk positief. "Mensen die naar het centrum van Hamme willen rijden, passeren nu onze winkels", klinkt het. Over de werken zelf is niet iedereen even positief. "Het wordt even op de tanden bijten, niemand heeft graag werken voor zijn deur, maar ze zijn zeker nodig. We zijn tevreden over de communicatie met het gemeentebestuur en de aannemer en we doen er samen dan ook alles aan om het onze klanten toch zo aangenaam mogelijk te maken."





De werken worden opgedeeld in twee fasen. "Voor het bouwverlof wordt de eerste fase uitgewerkt: vanaf het Tweebruggenplein tot halverwege de parking van Delhaize", zegt Mettepenningen. "Er is dan ook nog een soort fase 1.1, die veertien werkdagen zal duren. Het gaat om de aansluiting op het kruispunt met het Tweebruggenplein." Na het bouwverlof gaat de tweede fase van start. "Vanaf halverwege de parking van Delhaize tot aan Achterthof. Met het opdelen in fasen zorgen we ervoor dat Delhaize steeds bereikbaar blijft, net als de apotheek en het bedrijf dat daar gevestigd is."





De infovergadering met de buurtbewoners verliep rustig. "Omdat iedereen beseft dat de Kapellestraat een heel belangrijke straat is, een centrumstraat die vandaag in erg slechte toestand is, zowel bovengronds als ondergronds. De straat is vandaag onveilig voor bewoners en fietsers, en bijna onbruikbaar voor voetgangers", zegt Mettepenningen. Fietsers moeten er regelmatig uitwijken op het voetpad om niet tegen een auto te rijden.





Het gemeentebestuur maakt werk van een nieuw mobiliteitsplan. Het dossier van de Kapellestraat werd uit dat globale plan gehaald omdat de verkeerssituatie er zo snel mogelijk moet verbeteren. Voor de tweede fase worden veertig werkdagen voorzien. De werken moeten eind oktober achter de rug zijn.