Heemkringen herdenken gesneuvelden van ramp in Busbeke 11 juli 2018

02u31 1 Hamme De heemkringen van Zele en Hamme herdenken de inwoners uit Hamme, Zele en Baasrode die 100 jaar geleden sneuvelden in Frans-Komen met een gedenkplaat.

Karel De Wilde van de de heem- en oudheidkundige kring (HOK) van Zele deed de voorbije vijf jaar onderzoek naar wat er zich daar nu exact heeft afgespeeld in het Franse Busbeke (Bousbecque) op 26 juni 1918. Bij een luchtbombardement van de geallieerden werden vier fatale bommen gedropt boven de fabriek Blanc de Comines. In die fabriek waren op dat moment opgeëiste arbeiders uit Hamme, Zele en Baasrode aan het werk. Twintig inwoners uit Zele, veertien uit Hamme en vier uit Baasrode sneuvelden daar.





Tot voor kort was er nog niets dat herinnerde aan die feiten. Maar daar brachten HOK Zele en Osschaert Hamme nu verandering in. Honderd jaar na de feiten huldigden ze er een gedenkplaat in. "Het was via een oorlogscahier dat we te weten kwamen dat er mensen uit onze streek sneuvelden op de Frans grens", zegt De Wilde. "Uit 'De lijdensbladzijde van onze werklieden in den oorlog', het relaas van Alphonse Van Bogaert, opgetekend in 1919 en door de heemkring vorig jaar herwerkt als thematisch gegeven voor de jaarlijkse expositie. Uit dat schrift weten we dat Bousbecque een zwarte bladzijde voor de achtergebleven familieleden was", vult André Van Bossche, voorzitter van heemkring Osschaert aan. De herinnering aan de gesneuvelden werd officieel gemaakt met de inhuldiging van een gedenkplaat in Bousbecque, op de plaats van de ramp. (KDBB)