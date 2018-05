Heemkring Osschaert toont stukje geschiedenis 22 mei 2018

Heemkring Osschaert organiseert een dubbele expo in het ID+ Center in de Sint-Jansstraat in Hamme. Ze exposeren over de ramp van Bousbecque in 1918. Een geallieerd squadron voerde toen luchtaanvallen uit en dropte vier bommen boven de ingang van fabriek Blancs de Comines. Daar stierven toen 38 opgeëiste 'Zivielarbeiter' uit Hamme, Zele en Baasrode.





De tweede tentoonstelling is een collectie van pilletjes en zalfjes uit een oude apotheek in Hamme. Bezoekers krijgen zicht op de twintigste eeuwse farmacie. Aan elk potje, doosje, recept of vijzel hangt een apart verhaal. Beide expo's lopen van 26 mei tot 10 juni en zijn open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Inkom is gratis. (KDBB)